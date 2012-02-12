Тягнибок опасается, что его арестуют

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК боится, что действующая власть его арестует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

В частности, отвечая на вопрос о том, что в стране лидеров оппозиции арестовывают и не боится ли он ареста, О.ТЯГНИБОК заявил: «Если скажу, что не боюсь, то вы мне не поверите. Боюсь! Они могут придумать множество возможностей и поводов сделать это».

Вместе с тем он уверен, что для него таких поводов, какие «действующий донецкий клан нашел для ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и других, нет».

«Я не был при власти и с этой стороны они ко мне не подкопаются. И вообще, меня лучше не трогать. Это им будет играть только в минус. Общество не поймет их такого шага и это только подогреет градус к революционной ситуации, которая зреет в стране», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Между тем он заявил, что в нынешней ситуации «все может быть».

Также О.ТЯГНИБОК считает, что власть не выпустит экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО из тюрьмы до парламентских выборов, которые состоятся осенью 2012 года.

“Смотря сегодня на Президента и его окружение, у меня возникают огромные сомнения, что они хотят выпустить Юлию ТИМОШЕНКО из тюрьмы до выборов. Они наоборот готовятся к противостоянию. Смотрите на последние назначения в силовых структурах. Президент назначил тех, кому доверяет. Эти назначения не говорят о том, что политическим оппонентам будет послабление», - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ строит «полицейское государство».

«В этом году в бюджете страны на нужды армии дано денег меньше, чем на нужды СБУ и милиции», - отметил О.ТЯГНИБОК.