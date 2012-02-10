Патриарх Филарет передал для Тимошенко письмо

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет через адвокатов передал свое письмо Юлии ТИМОШЕНКО, которая сейчас находится в Качановской исправительной колонии.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, соответствующее письмо Патриарх Филарет написал в ответ на ее поздравление по случаю 50-летия рукоположения на епископа и 45-летием служения на Киевский кафедре.

"Со слов поздравления вижу, что хотя Вы и претерпеваете сложные жизненные испытания - но переносите их по-христиански, с верой в Бога и надеждой на Него", - написал Патриарх Филарет в своем письме к Ю.ТИМОШЕНКО.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата благословил Ю.ТИМОШЕНКО и пожелал, чтобы Господь помог ей "пройти этим скорбным путем, укрепил духовные и телесные силы".

Председатель УПЦ КП также сообщил, что молится за Ю.ТИМОШЕНКО и ее семью.