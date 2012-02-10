Тюремщики говорят, что Тимошенко не переводили в другую камеру

Осужденную экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, не переводили в другую камеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений БАРАШ, комментируя изменение юридического статуса Ю.ТИМОШЕНКО и возможный в связи с этим перевод ее в общую камеру.

По его словам, 8 февраля истек срок пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в статусе следственно арестованной, 9 февраля она переведена в статус осужденной.

«По ее просьбе начальник колонии оставил ее в том же помещении. Никакие коммунально-бытовые условия не изменены», - подчеркнул Е.БАРАШ.

Он также отметил, что пока Ю.ТИМОШЕНКО не будет привлекаться к общим работам, поскольку продолжается период ее ознакомления с материалами уголовного дела относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины информировала, что, по состоянию на 9 февраля, согласно постановлению следователя по уголовному делу, мера пресечения Ю.ТИМОШЕНКО в виде удержания под стражей в следственном изоляторе не применяется.

В ГПтС уточнили, что экс-премьер в Качановской исправительной колонии с 9 февраля отбывает наказание согласно приговору Печерского районного суда г. Киева, которым она осуждена к 7 годам лишения свободы.

Ю.ТИМОШЕНКО в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины продолжает знакомиться с материалами уголовного дела относительно деятельности ЕЭСУ.

«В то же время, ГПтС Украины сообщает, что препятствий для ее защитников, а именно для ознакомления с материалами уголовного дела, нет», – отметили в ведомстве.

Также пресс-служба сообщила, что режим и условия содержания осужденной Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии соответствуют нормам действующего законодательства.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.