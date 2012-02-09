Турчинов: власти делают всё, чтобы страна попала в изоляцию

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что для того, чтобы не допустить сползания Украины к тоталитаризму, нужна координация всех демократических сил как внутри страны, так и за ее границами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ.

«И президент Польши КОМОРОВСКИЙ, и министр иностранных дел СИКОРСКИЙ очень много делают для того, чтобы помочь Украине сориентироваться в направлении движения к европейской интеграции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем, по его словам, руководство Украины продолжает делать все, чтобы не только заблокировать евроинтеграцию, но и привести страну «фактически к изоляции».

«Провал голосования пропрезидентской Партии регионов за закон о декриминализации свидетельствует о том, что они не только не собираются смотреть в направлении евроинтеграции и выполнять требования ПАСЕ, членом которой Украина является сегодня, - они делают всю страну заложником своей опасной внутренней и внешней политики», - подчеркнул первый заместитель лидера «Батьківщини».

«Политические репрессии становятся неотъемлемой частью их внутренней политики, а дезориентация и непонимание того, что происходит в мире вокруг Украины, безусловно, полностью перечеркивает и европейскую перспективу нашей страны», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.