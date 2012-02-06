Властям напоминают, что Азаров и Бойко ведут переговоры тоже без директив

Администрация Президента Украины на этой неделе передаст в Верховную Раду полный текст соглашения относительно создания зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, комментируя заявление председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, что в этом вопросе власть ограничивается лишь отписками.

«Все, что касается соглашения по созданию зоны свободной торговли с СНГ, то он (текст – УНИАН) Кабинетом министров уже отработан и передан в Администрацию Президента. Администрация Президента на этой неделе передаст в ВР полный текст соглашения, которое было подписано со всеми соответствующими документами и расчетами», - сказал А.КЛЮЕВ.

Перед этим народный депутат А.ГРИЦЕНКО отметил, что ответ, который был предоставлен ему от правительства относительно ЗСТ в рамках СНГ, свидетельствует о том, что Администрация Президента не предоставляла премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ директивы на подписание соответствующего соглашения. «То есть премьер провел переговоры в Петербурге и не знает, чего от него требовало государство», - сказал он.

Кроме того, добавил А.ГРИЦЕНКО, газовые переговоры проводятся министром энергетики Юрием БОЙКО также без директив. При этом народный депутат напомнил, что в свое время директивы стали предметом рассмотрения в Печерском суде, и предыдущий премьер-министр из-за их отсутствия получил 7 лет тюрьмы.

Комментируя это, председатель ВР Владимир ЛИТВИН пообещал, что повторно обратится в Кабинет министров, чтобы были предоставлены все документы, касающиеся подписания соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему на протяжении 2012 года.

5 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что в ближайшее время передаст в Верховную Раду на ратификацию Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ.