6 февраля в 13.30 в УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция «Пусть твое сердце бьется в одном ритме со страной» - по случаю старта масштабного проекта «Сердце страны»

Участники пресс-конференции: народный депутат Украины, председатель ВМОО «Молодые регионы» Андрей ПИНЧУК, руководитель образовательной организации «Upgrade» Андрей КЛИМЕНКО, меценат акции Алена ДЕГРИК, представитель генерального спонсора акции компании «Smart building» Андрей ЛЫСАК, арт-директор парка "Киевская Русь" Наталья ПЕТРОВА.

Благотворительные концерты в рамках акции «Сердце страны» будут проходить 8-14 февраля в ТРЦ «Dream town». Организаторы акции планируют собрать средства на приобретение аппарата искусственного вентилирования легких для недоношенных новорожденных детей для больницы «Охматдет» (ориентировочная стоимость 40 тыс. долл).

Организаторы проекта: Всеукраинская молодежная общественная организация «Молодые регионы», инициативная группа «Фотон» и образовательная организация «Upgrade».

Акция проводится при поддержке Фонда Виктора Пинчука, звезд шоу-бизнеса, общественных и политических деятелей и СМИ.

Аккредитация: Алена ЗУБЧЕНКО (096) 506-55-88, zubchenkoalona@gmail.com; Кирилл МАРИКУЦА (093) 754-14-41