В ГПУ передали списки иностранных медиков для обследования Тимошенко

Министерство иностранных дел Украины передало Генеральной прокуратуре список специалистов, предлагаемых ФРГ, Канадой и Международным комитетом Красного Креста, для включения в состав медицинской комиссии для обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской колонии.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как говорится в сообщении, «Министерство иностранных дел Украины передало Генеральной прокуратуре следующие предложения в состав комиссии: от ФРГ - 2, от Канады - 3, от Международного комитета Красного Креста - 3 специалиста».

По данным ГПУ, сегодня, 30 января, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА провел совещание с руководством МИД, Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины относительно содействия посольствам ФРГ и Канады и Международному комитету Красного Креста о включении предложенных специалистов в состав медицинской комиссии для обследования Ю.ТИМОШЕНКО

В данное время продолжается совместная работа по согласованию ближайшей даты медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО настаивает ее на независимом медицинском обследовании, в частности подала соответствующие письма о допуске канадских и немецких врачей для обследования состояния здоровья экс-премьера.

18 января в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в ответ на обращение послов стран Евросоюза, США и международных медицинских организаций готовы в пределах своей компетенции способствовать организации работы совместной медицинской группы для проведения независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

Государственная пенитенциарная служба Украины также сообщила, что в рамках своей компетенции готова содействовать работе совместной медицинской группы с участием украинских и международных специалистов для проведения как обследования, так и лечения Ю.ТИМОШЕНКО.