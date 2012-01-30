Власенко говорит, что от массажа Тимошенко не легче

Несмотря на медицинские процедуры, состояние здоровья осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не улучшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«На сегодняшний день не происходит улучшения состояния здоровья, несмотря на то, что проводятся медицинские процедуры», - сказал адвокат, говоря о процедурах лечебного массажа, который Ю.ТИМОШЕНКО получает в колонии.

С.ВЛАСЕНКО заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО продолжает категорически отказываться от обследования врачами Министерства здравоохранения Украины. Впрочем, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз обратилась к руководству Качановской колонии с просьбой допустить к ней украинских врачей во главе с профессором-нейрохирургом Николаем ПОЛИЩУКОМ.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что немецкие врачи на прошлой неделе подали необходимые юридические документы в Министерство иностранных дел Украины для того, чтобы получить допуск на обследование экс-премьера. «Сейчас продолжаются необходимые процедуры (формальные – УНИАН)», - сказал С.ВЛАСЕНКО.