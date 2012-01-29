Активисты КСД почтили память Героев Крут

Херсонский Комитет сопротивления диктатуре почтил память Героев Крут.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной организации ВО «Батькивщина», сегодня, 29 января, в День Героев Крут руководство и активисты политических партий и общественных организаций, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре Херсонской области и все небезразличные херсонцы провели на центральной площади города - площади Свободы митинг-реквием.

Историческую справку по событиям, которые случились в этот день в 1918 году, предоставил председатель Херсонской областной организации ВО «Батькивщина» Владимир МИКОЛАЕНКО.

Он же призывал патриотически настроенных херсонцев взять себе за образец отвагу, с которой шли на гибель в тот зимний день совсем молодые люди, которые знали цену свободе и независимости.

Также перед собравшимися выступили председатель Херсонской городской организации Народного руха Украины Павел ГАВРИШ, председатель Херсонской областной организации ВО «Свобода» Олег ГАВРИЛКО, историки и работники сферы культуры.

Кроме политических заявлений, звучали на митинге и стихотворения, и патриотические стрелецкие и казацкие песни.

С площади Свободы колонна с флагами двинулась к Храму Святой Александры (УПЦ КП), где состоялся молебен по погибшим борцам за Свободу и Независимость Украины.