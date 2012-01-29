Наливайченко позвали баллотироваться в ВР от Тернопольщины

Общественность Тернопольщины предлагает Комитету сопротивления диктатуре выдвинуть председателя Политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО единым кандидатом в народные депутаты от оппозиции по одному из мажоритарных округов области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.НАЛИВАЙЧЕНКО, об этом идет речь в резолюции 2-тысячного народного вече «Защитим Украину!», которое состоялось сегодня в Бережанах Тернопольской области.

«Общество Тернопольщины предлагает всем оппозиционным партиям поддержать Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО как единого согласованного кандидата в депутаты парламента от Тернопольщины (округ: Бучачский, Бережанский, Козовский, Монастыриский, Пидгаецкий, Зборовский районы). Предостерегаем вас от игнорирования воли общественности и просим не допустить противостояния патриотов, на которое рассчитывает преступный режим ЯНУКОВИЧА», - говорится в документе.

Кроме этого, участники вече считают, что лишь объединенная оппозиция с общим списком имеет шансы преодолеть административный ресурс и завоевать украинскую победу: «На округах оппозиция должна быть представлена единым кандидатом, не назначенным партийными лидерами, а определенным волей граждан, которые подтвердят свой выбор на участках».

В свою очередь, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил о своей готовности представлять интересы избирателей этого округа в парламенте. Политик отметил свою готовность к переговорам с другими вероятными оппозиционерами от этого округа, которые планируют идти в парламент.

«Я убежден - оппозиция должна быть единой. Я открыт для переговоров со всеми оппозиционными политиками, которые намереваются баллотироваться по этому же округу. Уверен – мы найдем общий язык. Если будет необходимо, проведем праймериз, которые определят единого кандидата от оппозиции», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Участники вече, среди которых и представители патриотических общественных и политических организаций края, в частности УНР, КУН, УНП, «Наша Украина», ВО «Тризуб», «Обновление страны», МНК, Украинская партия, объявили о создании надпартийного движения «Украинский выбор». Цель этого движения - поддержать на местном уровне инициативы КСД и совместно бороться за честные выборы.

«Мы поддерживаем Комитет сопротивления диктатуре, мы усиливаем его, объединяя в своих рядах широкие слои граждан. Наши задачи - провести к победе украинских патриотических кандидатов, не допустить фальсификаций и отстранить от власти оккупационный режим», - говорится в заявлении участников вече.

Первым шагом созданного движения является сбор подписей среди жителей шести районов Тернопольщины в поддержку резолюции вече.