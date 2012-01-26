ПАСЕ призвала украинскую власть снизить проходной барьер

Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, принятой сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Приветствуя решение нескольких вопросов, которые раньше вызывали обеспокоенность, Ассамблея выражает сожаление по поводу того, что основные рекомендации (Венецианской комиссии – УНИАН), в частности, одобрение Объединенного избирательного кодекса и одобрение пропорциональной системы региональных выборов не были реализованы”, - отмечается в резолюции.

Вместе с тем, депутаты ПАСЕ приветствуют одобрение нового закона о выборах народных депутатов Украины консенсусом с участием представителей оппозиции.

В документе также выражается обеспокоенность увеличением проходного барьера до 5% наряду с запретов партиям формировать предвыборные блоки, что может негативно повлиять на возможности новых или маленьких партий быть представленными в парламенте.

“Ассамблея обеспокоена, что эти положения могут уменьшить плюрализм и в дальнейшем увеличить поляризацию в новом парламенте”, - говорится в документе.

При этом, Ассамблея порекомендовала украинским властям уменьшить проходной барьер и отменить запрет на участие блоков партий в выборах еще до проведения следующих парламентских выборов.

В документе также выражается сожаление относительно того, что новое избирательное законодательство, как и предыдущие, ограничивает права на участие в выборах для лиц, которые совершили преступление, независимо от степени его тяжести, и содержится предложение рассмотреть возможность изменения такого подхода в рамках процесса конституционной реформы.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к полной реализации в избирательном законодательстве рекомендаций Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO) относительно финансирования политических партий.