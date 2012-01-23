ПАСЕ поломает голову над полномочиями украинской делегации

Комитет по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел Парламентской Ассамблеи Совета Европы завтра, 24 января, определится относительно полномочий украинской делегации в ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Страсбурге сообщил председатель Комитета, депутат из Литвы Эжидиус ВАРЕЙКИС.

“Мы изучим это завтра, и если нам надо будет написать доклад, мы также сделаем это в ближайшее время и передадим на рассмотрение сессии”, - сказал он.

Председатель Комитета отметил, что подготовка доклада может быть нужна в случае, если Комитет одобрит решение о необходимости приостановить полномочия украинской делегации.

Он напомнил, что проблема на сегодняшний день касается того, как представлена оппозиция в составе украинской делегации в ПАСЕ.

“Есть три члена делегации, которые записаны как представители Блока Тимошенко, однако они не являются больше членами этой партии”, - сказал Э.ВАРЕЙКИС.

По его словам, это касается депутатов Владимира ПИЛИПЕНКО, Валерия ПИСАРЕНКО и Александра ФЕЛЬДМАНА.

Депутат Верховной Рады Украины от БЮТ, член делегации в ПАСЕ Сергей СОБОЛЕВ заявил в разговоре с корреспондентом УНИАН, что представители оппозиции просили спикера парламента Владимира ЛИТВИНА, который должен это делать, заменить этих членов делегации еще в прошлом году, однако это так и не было сделано.

“Была похожая ситуация по Армении в прошлом году, они (члены ПАСЕ – УНИАН) пошли на то, что поскольку не выполнил спикер, они приостановили полномочия всей делегации Армении, пока не подали новую фамилию этой женщины из оппозиции”, - напомнил С.СОБОЛЕВ.

В свою очередь председатель украинской делегации в ПАРЕ Иван ПОПЕСКУ заявил УНИАН, что оторый не видит оснований для лишения украинской делегации полномочий.

“Я считаю, что Комитет должен признать полномочия делегации”, - сказал депутат.

По его словам, даже при применении математической формулы разделения количества членов Верховной Рады (450) на количество основных мест в делегации в ПАСЕ (12), выходит, что один депутат в делегации Украины в ПАСЕ должен представлять 37,5 депутатов Верховной Рады. При этом БЮТ, который имеет на сегодня 101-102 депутата, представлен тремя депутатами – Сергеем СОБОЛЕВЫМ, Еленой БОНДАРЕНКО и Константином ЖЕВАГО, - что больше, чем их нынешняя квота в 2,7 постоянных члена делегации в ПАСЕ.

И.ПОПЕСКУ также выразил мнение, что вопрос полномочий украинской делегации был поднят умышленно.

“Просто это был ход для того, чтобы мы вместо того, чтобы заниматься переговорами с докладчиками, обсуждением поправок, занимались бы этими техническими вопросами”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время открытия сессии ПАСЕ группа Европейской народной партии поставила под сомнение полномочия украинской делегации. Вопрос передан на рассмотрение Комитета по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел.