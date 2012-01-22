На Софийской площади в Киеве собралось около 4 тысяч человек

На Софийской площади в Киеве начался митинг сторонников оппозиционных сил, посвященный Дню Соборности и Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади под флагами партий «Фронт Змін», «Батьківщина», «Свобода», УДАР и других собрало свыше 4 тысяч человек.

На Софийской площади присутствуют лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, лидеры и представители других оппозиционных сил.

После небольшого фольклорного концерта перед началом митинга священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и евангельских церквей совместно отслужили молебен за единство Украины.

Участников митинга угощают чаем.

На митинге будет объявлено Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции Украины. Планируется, что митинг завершится общим шествием и возложением цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко, сообщает пресс-служба «Фронту Змін».

В то же время, по данным милиции, в митинге на Софийской площади принимают участие около трех тысяч человек. Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на данное время на площади каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.