К 100-летию Ярослава Стецько выпустили специальные конверты

В Тернополе в областном краеведческом музее по случаю 100-летия со дня рождения Ярослава Стецько погасили специальные конверты с изображением проводника ОУН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского областного совета, после погашения филателисты Тернопольской области отправили в разные уголки Украины и мира более 500 конвертов с портретом Я.Стецько.

«Мы проводим это спецпогашение своими силами, поскольку инициатива областной организации филателистов и областной дирекции «Укрпочты» отметить 100-летие Ярослава Стецько на общегосударственном уровне не нашла понимания в Киеве, «Укрпочта» не поддержала это представление. Но Ярослав Стецько – это человек, который заслуживает уважения, он внес огромную лепту в борьбу за украинское независимое государство, которого уважали украинцы и люто ненавидели враги», – сказал во время мероприятия председатель областного совета Алексей КАЙДА.

Справка УНИАН. Я.Стецько родился 19 января 1912 года в Тернополе в семье священника. С отличием окончил гимназию в Тернополе и изучал право и философию в Краковском и Львовском университетах в 1929-1934 гг.

С 1932 года Я.Стецько уже был членом Краевой экзекутивы ОУН, идеологическим референтом и редактором подпольных националистических изданий.

За революционную деятельность подвергся репрессии со стороны польских властей, которые в 1934 г. приговорили его к 5 годам заключения. Освобожден в 1937 г. по общей амнистии.

В феврале 1940 г. Я.Стецько был соинициатором создания в Кракове Революционного Провода ОУН-Б Степана Бандеры, а на II Большом сборе ОУН-Б в апреле того же года в Кракове Я.Стецько избран заместителем проводника ОУН-Б Степана Бандеры.

С началом немецко-советской войны Я.Стецько, пробившись с группой единомышленников сразу за фронтовой линией во Львов, созывает Национальное собрание, которое 30 июня 1941 г. приняло Акт провозглашения Украинского Государства и избрало Я.Стецько премьером Украинского Государственного Правления.

За отказ отозвать Акт восстановления Украинского Государства Я.Стецько был арестован и направлен в концлагерь Заксенхаузен, где он находился до сентября 1944 г. После освобождения по дороге в американскую оккупационную зону был тяжело ранен.

В 1945 г. краевая конференция ОУН-Б избирает Я.Стецько членом бюро Провода ОУН, в который входили еще С.Бандера и генерал Роман Шухевич. В 1946 г. Я.Стецько возглавил Антибольшевистский блок народов (АБН), президентом которого был до конца своей жизни.

В 1968 году Я.Стецько избран председателем Провода революционной ОУН-Б, который он возглавлял до конца своей жизни.

Умер Я.Стецько 5 июля 1986 г. в Мюнхене, где и похоронен.