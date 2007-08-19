Александр Волков возглавил список блока ”КУЧМА”

Избирательный список сегодня утвердил блок политических партий под названием "КУЧМА".

Его образовали две партии, - это "Союз" и "Центр". Аббревиатуру "КУЧМА" члены блока расшифровывают как - Конституция, Украина, Честь, Мир и Антифашизм. Вместе с тем, они считают, что именно второй Президент Леонид Кучма был наилучшим из всех руководителей государства. Впрочем, сам бывший глава государства, в честь которого и назвали блок, на съезд не пришел. Перед делегатами выступил номер один в списке "КУЧМЫ" Александр Волков. Презентуя основные принципы предвыборной программы и критикуя, как оппозицию, так и действующее правительство, лидер блока не сдерживал эмоций.

5 канал