Суд над Луценко продолжается: под дверью ждут шесть свидетелей

Члены судейской коллегии Печерского райсуда Киева во главе с председательствующим судьей Сергеем ВОВКОМ отказали в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об отводе судей.

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку журналисты вместе с народными депутатами Владимиром АРЬЕВЫМ и Андреем ПАВЛОВСКИМ были удалены из зала заседаний, такой вывод можно сделать, исходя из того, что суд продолжил судебное заседание, вызвав на допрос очередного свидетеля.

Следует отметить, что официально рабочий день в Печерском суде длится с 09.00 до 18.00, тем не менее, судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО продолжается, и своей очереди на допрос ожидают с 9 часов утра еще шестеро свидетелей.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокаты экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявили отвод всему составу коллегии судей, которая рассматривает дело их подзащитного.

По словам адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Алексея БАГАНЦА, основанием для такого ходатайства стало, в частности, безосновательное принудительное удаление из зала судебного заседания народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Андрея ПАВЛОВСКОГО, проведение судебного заседания в отсутствие адвоката водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА и одного из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО – Игоря ФОМИНА.