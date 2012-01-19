Филарет: Я был связан с КГБ, как и все архиереи в советское время

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет в интервью журналу Weekly.uaрассказал, откуда берутся обвинения в том, что он был связан с КГБ.

По словам патриарха, с Комитетом госбезопасности были связаны все без исключения архиереи. «Все без исключения! В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все», - отметил Патриарх Филарет.

При этом он утверждает, что никаких званий у него не было. «Это все домыслы. Нужно учесть, что в советском тоталитарном государстве все было под контролем. Я должен был согласовывать свою деятельность с государством. Например, архиерей не имел права назначить священника на приход без согласия КГБ», - сказал глава УПЦ КП.

Он отметил, что отношение со стороны спецслужбы к нему было осторожное, попытки склонить к сотрудничеству ни к чему не приводили. «Знали, что я не пойду на доносы на своих братьев. Знали до последнего времени. И сейчас знают», - отметил Патриарх Филарет.