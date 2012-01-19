Попов: Метро будет развиваться, но не за счет киевлян

Киевляне получат более современное, скоростное и комфортное метро, ​​в том числе, за счет иностранных инвестиций, но это никак не отразится на стоимости проезда. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, Александр Попов заявил во время встречи с работниками столичной подземки. По его словам горгосадминистрация твердо намерена сохранить существующую цену на пользование услугами метро при любых обстоятельствах.

«Мы вводим качественно новую, современную европейскую систему общественного транспорта. Главная цель - создание максимального комфорта и удобства для пассажиров. Метрополитен - ключевой вид транспорта в этой системе. На развитии метрополитена, строительстве новых станций и линий будет сосредоточено основное внимание властей города. Киев будет развивать метрополитен, однако, в любом случае, не за счет пассажиров», - сказал Александр Попов.

Глава КГГА также отметил, что сегодня столица реализует программу по обновлению подвижного состава метрополитена. За 1 - 1,5 года он будет обновлен наполовину. Причем к этому проекту будут максимально вовлечены именно киевские предприятия.

«В этом году мы реализуем масштабную программу по развитию и модернизации метрополитена. Это касается не только строительства станций, но и обновления парка. Уже в ближайшее время мы начнем воплощать весьма амбициозный проект, который позволит привлечь более миллиарда инвестиций на обновление подвижного состава подземки. В результате, мы получим самые современные, комфортные вагоны. А это особенно важно, учитывая, что городские власти очень серьезно настроены на дальнейшее строительство новых станций. Мы взяли обязательство ежегодно сдавать в среднем 2 станции метро, ​​и пока нам это удается» - отметил глава горадминистрации.

Сейчас метрополитен является самым популярным видом транспорта в столице. 55,7% всех пассажироперевозок Киева в прошлом году осуществлено именно поездами подземки. В целом его услугами в течение 2011 воспользовались 519 040 000 пассажиров.

Напомним, в течение 2012 года город планирует запустить в работу еще две станции Куреневско-Красноармейской линии: Ипподром и Теремки, а также начать работы по строительству четвертой ветки в направлении жилого массива Троещина.