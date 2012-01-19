Суд огласил приговор Ландику

Ленинский суд Луганска приговорил депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбытия наказания на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес сегодня, 19 января.

Суд обязал Р.ЛАНДИКА не выезжать за пределы места жительства без разрешения правоохранительных органов.

Также суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и освободил Р.ЛАНДИКА из-под стражи в здании суда.

Во время оглашения приговора примерно в 11.15 в зале суда послышались крики с улицы. Здание суда пикетировали три активистки организации Femen. Свою акцию они начали на улице, потом ворвались в здание суда и попытались попасть на второй этаж, где шло заседание суда.

Милиция их блокировала на первом этаже и вывела через служебный вход. Активисток Femen затолкали в машину и повезли в отделение.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.