Заявления сепаратистов Крыма в НУ называют «примитивным блефом»

Никакие судебные решения, даже отмена Конституции АРК, не могут нарушить территориальную целостность Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя решение Высшего административного суда, который признал право на судебную отмену Конституции Крыма от 1998 года.

По его убеждению, заявления сепаратистов о том, что в случае отмены Конституции АРК 1998 года якобы начнет действовать давно отмененная Конституция Крыма 1992 года, являются «примитивным блефом, рассчитанным на маргиналов». Разделом X украинской Конституции четко установлено, что Крым является неотъемлемой составляющей частью суверенной Украины.

«На территории Украины, в том числе в Крыму, невозможно повторение какого-либо сценария, наподобие южноосетинского или абхазского. Если вдруг в год парламентских выборов кто-то решил реанимировать тему крымского сепаратизма, то это не принесет ему ничего, кроме уголовной ответственности», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В декабре 2008 года по представлению СБУ под руководством В.НАЛИВАЙЧЕНКО лидеры организации «Севастополь – Крым - Россия» привлекались к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство по предварительному сговору группы лиц на территориальную целостность страны).