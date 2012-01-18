Ландику в СИЗО объявили выговор: угрожал расправой тюремщику

В следственном изоляторе депутату Луганского городского совета Роману ЛАНДИКУ объявили строгий выговор в связи с нецензурной бранью и угрозами физической расправы над заместителем начальника учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области, конфликт между заместителем начальника СИЗО произошел 12 января во время встречи с прокурором.

«Р.ЛАНДИК вел себя грубо и некорректно. На замечание первого заместителя начальника следственного изолятора Р.ЛАНДИК отреагировал нецензурной бранью и угрозами физической расправы», - говорится в сообщении.

«По факту грубого нарушения порядка, установленного в местах предварительного заключения, и невыполнение законных требований администрации, на основании ст. 15 закона «О предварительном заключении», Роману ЛАНДИКУ был объявлен строгий выговор правами начальника Луганского следственного изолятора», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что информация о выговоре обнародована в связи с тем, что 16 января в ряде интернет-изданий появилось заявление Р.ЛАНДИКА об угрозах его жизни со стороны первого заместителя начальника Луганского следственного изолятора.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

Оглашение приговора по уголовному делу против Р.ЛАНДИКА планируется на 19 января.