Билборд Януковича раскрасили уже и в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области неизвестные облили краской билборд с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил УНИАН депутат Северодонецкого городского совета Сергей САМАРСКИЙ, он обнаружил испорченный билборд сегодня, 17 января, в районе автовокзала.

«Вчера я по этому району проезжал, все было в порядке. Вероятно, это произошло сегодня», - сказал С.САМАРСКИЙ.

По его словам, билборд находится на трассе, по которой можно выехать по направлению к Харькову, городам Сватово и Лисичанску Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 14 января в городе Старобельске Луганской области неизвестные облили краской билборд с новогодним поздравлением Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА. Билборд находился возле рынка в центре Старобельска. В течение нескольких часов коммунальные службы демонтировали испорченный плакат.