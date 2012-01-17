Турчинов: налоговики изъяли карточку Тимошенко из клиники «Медиком»

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Государственная налоговая служба 13 января изъяла медицинские документы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из клиники «Медиком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Угрожая выемками и проверками финансового состояния учреждения, других, как они считают, недостатков, которые они могут найти, они заставили врачей выдать медицинские документы на Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он уточнил, что речь идет об амбулаторной карточке Ю.ТИМОШЕНКО и других материалах, которые удостоверяют процедуры лечения экс-премьера на протяжении последних 10 лет.

«Непонятно, на каких основаниях и почему Государственная налоговая служба делает выемку истории болезни лидера оппозиции на протяжении 10 лет. На это нет ответа. Единственное, мы можем прогнозировать или предполагать, что им мало уже подделывать уголовные дела. По-видимому, у них есть желание подделывать уже и медицинские дела», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что партия «Батькивщина» планирует обратиться в международные правозащитные и медицинские организации по факту нарушения прав человека, в частности, права на врачебную тайну. «Мы, безусловно, будем обращаться в профессиональные международные организации, которые обеспечивают право человека, в частности, к «Врачам без границ», в другие правозащитные организации», - подчеркнул он.