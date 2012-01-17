Попов лично будет проверять, чем кормят в детсадах

Председатель КГГА Александр Попов начал проверку качества питания в детсадах столицы.

Сегодня глава горадминистрации прибыл в одно из дошкольных заведений Оболонского района – детсад №579 – без предупреждения и ведома руководства райгосадминистрации и собственно садика, чтобы лично проверить качество питания детей. Такие неожиданные проверки теперь станут нормой – пообещал Александр Попов.

«Ко мне поступает много жалоб относительно качества питания в детских садиках. Наверное, это такой же болезненный вопрос для родителей, как и дефицит мест. Я поручил руководителям соответствующих подразделений в кратчайший срок решить вопрос соответствующего финансирования. Отныне, эта проблема будет под моим личным контролем», – цитирует Попова пресс-служба КГГА.

Результатами проверки глава КГГА остался доволен, ведь несмотря на перебои с финансированием в конце прошлого года, проблем с питанием в садике не было.

«Я спросил у родителей, спросил у самих детей. Дети просят добавки, а это значит, что готовят вкусно. Есть овощи, есть фрукты – значит, дети получают витамины, а сейчас это очень важно. Однако есть и проблемы – пищеблок нуждается в обновлении и ремонте, и мы эту проблему решим уже в ближайшее время», - поделился своими впечатлениями от проверки председатель КГГА.

Александр Попов также напомнил, что в 2012 году в городском бюджете предусмотрено на 40% больше средств на потребности дошкольных заведений, чем в прошлом году. Так, в текущем году на дошкольное образование направят 1 млрд. 147 млн. грн., тогда как в 2011 году на эти цели было выделено 830 млн. грн.

«Я убежден в необходимости усиления родительского влияния и контроля за качеством питания. Родители должны быть уверены, что их дети получают в дошкольных учебных заведениях качественную и вкусную еду. Киев – столица Украины. Поэтому мы должны стать образцом для всей страны в решении каждого проблемного вопроса при участии общественности», – подчеркнул Александр Попов.

Напомним, председатель КГГА дал поручение соответствующим подразделениям города провести проверку соблюдения норм питания в дошкольных заведениях. Аналогичную проверку проводила в начале учебного года и депутатская контрольная комиссия, выводы которой также будут учтены соответствующей рабочей группой КГГА.