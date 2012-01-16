Кармазин говорит, что предложенный Януковичом УПК грозит хаосом

Народный депутат из фракции «Наша Украина - Народная самооборона», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН считает, что вступление в силу предложенного Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Уголовно-процессуального кодекса приведет к хаосу в судопроизводстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КАРМАЗИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Чего ожидать от кодекса? К большому сожалению, мне в голову приходит одно слово - хаос… Мы все ожидали, что этот Уголовно-процессуальный кодекс решит все потребности сразу: и демократизацию, и упрощение процесса, и как-то повлияет на состояние наших политических узников - Юлия ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других. Никак он на их положение не повлияет», - считает Ю.КАРМАЗИН.

По его словам, изучив и проанализировав значительную часть проекта УПК, можно сказать, что общие его положения очень красивы, в то же время о статьях такое сказать нельзя.

В частности, Ю.КАРМАЗИН отметил, что в предложенном Президентом УПК не предусмотрено изменение системы досудебного следствия, практически не вводится, «как того хотелось бы и как это существует в цивилизованных странах», институт суда присяжных, не прописано, на какой срок избирается следователь-судья, каким образом он освобождается от должности и пр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада примет новый УПК, Ю.КАРМАЗИН сказал: «По взмаху руки ЧЕЧЕТОВА, я абсолютно не сомневаюсь, что будет принят кодекс, подписанный Президентом, но думаю, что при действии этого совета этот законопроект не вступит в силу и даже при действии этого Президента не вступит – он будет растянут во времени».

Как сообщал УНИАН, 12 января советник Президента Андрей ПОРТНОВ сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ направил в Верховную Раду проект Уголовно-процессуального кодекса.

Он напомнил, что подготовить такой проект было международным обязательством Украины, которое она взяла на себя еще в 1995 году. По словам советника Президента, проект нового УПК прошел две международные экспертизы. Он добавил, что В.ЯНУКОВИЧ направил этот проект в парламент как первоочередной.

Проект содержит ряд новаций, которые, по мнению Администрации Президента, должны улучшить уголовный процесс в Украине. Среди них А.ПОРТНОВ назвал введение новой для Украины меры пресечения - «домашний арест».

Также, по словам А.ПОРТНОВА, согласно проекту, срок содержания под стражей во время следствия будет ограничен до 6 месяцев для людей, обвиняемых в нетяжких преступлениях, и до 12 месяцев – для обвиняемых в тяжких преступлениях.

И Администрации Президента рассчитывают, что проект Верховная Рада примет в первом чтении в начале февраля, во втором чтении – в конце февраля, а в начале марта документ поступит на подпись Президенту. Кодекс должен вступить в силу через шесть месяцев после его принятия.