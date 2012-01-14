В Харькове не комментируют слухи о перевозке Тимошенко в Киев
14:15, 14 января 2012Политика
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Мол, информации еще нет
В Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области не комментируют слухи о перевозке экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО из Качановской исправительной колонии в Киевский следственный изолятор.
В Отделе по связям с общественностью областного управления ГПСУ сообщили УНИАН, что на данный час не владеют никакой официальной информацией о перевозке Ю.ТИМОШЕНКО.
«Будет что-то официальное, мы вам будем давать. На данное время никакой официальной информации у нас нет», - заявили в ГПСУ.
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