В Харькове не комментируют слухи о перевозке Тимошенко в Киев

В Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области не комментируют слухи о перевозке экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО из Качановской исправительной колонии в Киевский следственный изолятор.

В Отделе по связям с общественностью областного управления ГПСУ сообщили УНИАН, что на данный час не владеют никакой официальной информацией о перевозке Ю.ТИМОШЕНКО.

«Будет что-то официальное, мы вам будем давать. На данное время никакой официальной информации у нас нет», - заявили в ГПСУ.