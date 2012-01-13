В Верховной Раде - проблемы с освещением

В Верховной Раде возникли проблемы с освещением.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения вопроса об отзыве Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации в сессионном зале парламента исчезло боковое освещение, осталось лишь центральное освещение.

Как передает корреспондент УНИАН, это длилось несколько минут.

Сейчас освещение полностью возобновлено.