В Верховной Раде - проблемы с освещением
11:31, 13 января 2012Политика
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В сессионном зале
В Верховной Раде возникли проблемы с освещением.
Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения вопроса об отзыве Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации в сессионном зале парламента исчезло боковое освещение, осталось лишь центральное освещение.
Как передает корреспондент УНИАН, это длилось несколько минут.
Сейчас освещение полностью возобновлено.
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