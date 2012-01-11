Литвин говорит, что состоялся острый разговор

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что со стороны представителей Министерства здравоохранения есть согласие встретиться с народными депутатами - медиками для обсуждения ситуации с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Верховной Рады, комментируя сегодняшнее заседание Согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, на Согласительном совете состоялся «острый разговор, который, очевидно, позволит нам более выразительно знать и чувствовать эту проблему».

Как сказал В.ЛИТВИН, он посоветовал коллегам - народным депутатам, которые являются медиками по специальности, «не дискутировать, а провести встречу с членами комиссии Министерства здравоохранения и с ними продискутировать этот вопрос».

«Я думаю, что такое предложение было поддержано, во всяком случае, со стороны Минздрава такое согласие по этому поводу есть», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также предложил оппозиционным фракциям внести проект постановления о создании ВСК, но перед этим согласовать в парламенте кандидатуры членов этой комиссии.