Захарченко подговаривает Арбузова запустить в банки милицию

Министерство внутренних дел предложило Национальному банку Украины предусмотреть обязательное присутствие вооруженной охраны МВД в банковских учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня на брифинге по поводу вооруженного нападения на отделение ПриватБанка в Донецке, во время которого погибли 5 человек.

В частности, по словам В.ЗАХАРЧЕНКО, МВД предложило Нацбанку внести изменения в соответствующее постановление относительно обязательного присутствия вооруженной охраны МВД в банковских учреждениях при наличии там объемов наличности или других ценностей на 1 млн. грн., а также еще ряд изменений с целью усиления охраны финансовых учреждений.

«Я связался с Сергеем АРБУЗОВЫМ (председатель НБУ - УНИАН), мы провели разговор и наработали общие действия, которые мы в дальнейшем будем осуществлять по охране банковских учреждений», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО, заметив, что во время этого разговора председатель НБУ согласился с тем, чтобы «охраной в банках занимались специалисты, то есть милиция».

В то же время, отвечая на один из уточняющих вопросов, министр отметил, что вопрос относительно запрещения осуществления охраны финансовых учреждений частным фирмам стоять не будет, им будет рекомендовано пересмотреть технические условия по предоставлению охранных услуг.

«Я подписал два письма на Национальный банк с тем, какие мероприятия усиления охраны нужно провести, и Национальный банк с этим согласился», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.