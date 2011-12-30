Нардеп считает, что Янукович в один день избавился от двух символов

Народный депутат Украины от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ выражает возмущение отменой Дня Свободы, который семь лет подряд 22 ноября отмечался в Украине в годовщину Помаранчевой революции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

А.ТРЕТЬЯКОВ считает символичным тот факт, что указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА об отмене Дня Свободы совпал с этапированием самого "яркого символа Майдана", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО в колонию. Хотя еще вчера власть заверяла украинское общество и своих западных партнеров, что на время следственных действий Ю.ТИМОШЕНКО останется в Киеве, отметил депутат.

"2011 год стал для Украины годом несвободы, символично, что он заканчивается отменой важного для миллионов украинцев Дня Свободы, который напоминает ЯНУКОВИЧУ и его окружению о поражении", - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

Политик считает, что Украина за этот год стала похожей на романы Оруэлла, где "власть становится сплошным министерством дезинформации и неправды, а оппозицию желает видеть исключительно в инвалидной коляске".

«Но власть должна помнить, что можно сколько угодно отменять и переносить День Свободы, но нельзя отменить, перенести и убить свободный дух украинцев и заставить забыть их 2004 год, когда общество поднялось против фальсификации выборов, подавления правды и свобод человека», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Народный депутат отметил, что "уже сегодня социологические опросы свидетельствуют, что больше половины украинцев готовы выйти на акции протестов, и власть зря игнорирует этот факт. Чем больше будет унижена оппозиция и придушены права человека, тем скорее будет расти протестное настроение людей, и это может привести к новому Майдану", - сказал он.

Политик выразил слова поддержки Ю.ТИМОШЕНКО и ее семье. "Оппозиция совместными усилиями должна сделать все, чтобы лидер «Батькивщины» была освобождена и смогла принять участие в избирательной кампании-2012. Иначе украинское общество и весь цивилизованный мир не признают эти выборы", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно которому 22 января определен как День Соборности и Свободы Украины.

До сих пор День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был установлен «…с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям».