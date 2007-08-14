Ющенко считает, что проблема с БЮТ возникла на пустом месте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что проблема с регистрацией кандидатов в депутаты от БЮТ в Центральной избирательной комиссии вызвана второстепенными причинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Форосе (АРК), комментируя по просьбе журналистов ситуацию с регистрацией списка БЮТ.

В частности, по словам Президента, причины, по которым не происходит регистрация списка кандидатов от БЮТ, вызваны какими-то второстепенными причинами, и нет никаких проблем, чтобы зарегистрировать данный список.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине уже был подобный прецедент в ходе выборов в прошлые годы.

Глава государства выразил уверенность, что ЦИК следует зарегистрировать список кандидатов в депутаты от БЮТ. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой в ЦИК.

Кроме того, Президент обратился к тем политическим силам, которые апеллируют через ЦИК не регистрировать списки ряда партий. В.ЮЩЕНКО отметил, что ЦИК это не место для выяснения политических отношений. Он также посоветовал партиям и блокам не тратить свое время на выяснение отношений подобным образом.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что сегодня состоится заседание суда, решение которого поставит точку в данной проблеме.

Глава государства также сказал, что политическим силам нужно иметь четкие договоренности, «действовать толерантно» и не создавать причин, которые могут поставить под сомнение демократичность избирательной компании и самих выборов в парламент страны.