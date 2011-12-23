Призывы отделить Галичину СБУ и ГПУ пропустили мимо ушей

Генеральная прокуратура и Служба безопасности отказались возбуждать уголовное дело в отношении народного депутата от Партии регионов Юрия БОЛДЫРЕВА, который заявлял о необходимости отделения Галичины от Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», народный депутат Андрей ПАРУБИЙ.

Депутат отметил, что три недели назад подал соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела по факту сепаратистских высказываний депутата от Партии регионов Ю.БОЛДЫРЕВА, которые подпадают под 110-ю статью Уголовного кодекса Украины и предусматривают ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Я получил ответы, как от Генпрокуратуры, так и от Службы безопасности Украины. СБУ написала, что это вопрос находится в подследственности ГПУ, а Генпрокуратура – что это вопрос в подследственности СБУ», - сообщил А.ПАРУБИЙ.

«Таким образом, оказалось, что в Украине отсутствует властная структура, которая могла бы расследовать преступления против государственного суверенитета Украины. Это обнаружило важную проблему – если завтра произойдет очередное действие против целостности и суверенитета Украины, в этом государстве некому будет взять на себя ответственность и наказать преступников», - считает депутат.

А.ПАРУБИЙ убежден, что ответы, которые он получил от ГПУ и СБУ, абсурдны.

Сегодня на пленарном заседании с трибуны Верховной Рады Украины был объявлен депутатский запрос А.ПАРУБИЯ к ГПУ и СБУ с повторным требованием возбудить уголовное дело в отношении Ю.БОЛДЫРЕВА.

«Поэтому, подавая депутатский запрос, я выставил требование перед правоохранительными органами открыть уголовное дело в отношении БОЛДЫРЕВА, поскольку его слова несут прямую угрозу суверенитету Украины», - отметил А.ПАРУБИЙ.

По информации «Украинской правды»,в ноябре во время выступлений на посольских вечерах посла Российской Федерации в Украине, посвященных 65-летию Нюрнбергского процесса в Киеве, «регионал» Ю.БОЛДЫРЕВ высказал убеждение, что Украина не может быть в нынешнем составе, и должен лишиться Галичины.

"Я убежден, что у моей страны нет будущего без преодоления последствий пакта Молотова-Риббентропа, потому что в одних границах удерживать Галичину и Донбасс, Галичину и Крым можно только силой", - заявил Ю.БОЛДЫРЕВ.

По его словам, "УССР создали три кровавых диктатора – Ленин, потом Сталин, который присоединил весь запад, воспользовавшись правом силы, и Хрущев, который для баланса этнического и ментального присоединил Крым".

"Эту страну можно удержать, только имея НКВД, МГБ, КГБ и КПСС. А теперь, что мы можем предложить?! Нашу родную Генпрокуратуру, что ли?! Вот на каком основании удержатся все эти территории вместе?" – сказал Ю.БОЛДЫРЕВ.

"Поэтому я считаю, Украина станет устойчивой страной после того, как избавится либо от запада, либо от востока. Я за то, чтобы она лишилась Галичины. Если убрать Галичину из моей страны и оставить настоящую Украину – с Донбассом и Крымом, это и будет первая Россия. А там будет Российская Федерация", – заявил "регионал".

В конце выступления Ю.БОЛДЫРЕВ назвал Галичину «наростом на теле Украины».