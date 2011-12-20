Прокурор раскритиковала тапочки Тимошенко

В прокуратуре считают, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пытается манипулировать общественным сознанием, требуя, чтобы ее доставили в суд в лежащем состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время перерыва в заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на приговор Ю.ТИМОШЕНКО по газовому делу, заявила представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА.

«Я считаю, что это, конечно, манипулирование общественным сознанием, и более ничего, из-за того, что, как вы помните, средства массовой информации показывали по телевидению камеру медицинской части, где находится осужденная ТИМОШЕНКО. И, кстати, я обратила внимание на то, какие тапочки стояли возле кровати. Если вы не обратили внимания – возле кровати стояли тапочки на большой платформе. Скажите, пожалуйста, если у человека болит спина, она будет носить каблук или большую платформу?», - сказала Л.ФРОЛОВА и добавила: «Конечно, нет».

При этом Л.ФРОЛОВА в который раз отметила, что, в соответствии с заключениями медиков, нет никаких оснований для того, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО присутствовала в судебном заседании «в горизонтальном положении. Такого в справке нет».