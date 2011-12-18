ГД "Вперед": у малого бизнеса одна дорога - на Майдан

Хмельницкий предприниматель из палатки, размещенной возле облгосадминистрации, председатель областной ячейки ВОО “Гражданское движение “Вперед” Алим МИЩУК считает, что дорога малого бизнеса одна – на улицы и майданы.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

Предприниматель опроверг утверждение, что предприниматели Хмельницкого «жируют» и навел расклад бизнеса предпринимателя-упрощенца с рынка.

В частности, уплата налогов и единого социального взноса за себя и за продавца составляет 1200 грн. за месяц; содержание среднего рабочего места на 8 м2 (в зависимости от рынка) - в среднем 1200 грн.; зарплата продавца – около 2000 грн./мес.; собственная прибыль – 3000 грн./мес.

“Вместе выходит около 8 тысяч гривен. Если учесть, что выручку в июне-июле нужно делить на два, а в январе-феврале – вообще нуль, то так называемый, навар в другие месяцы должен составлять 12 тысяч гривен. И при наценке в 20% объем реализации должен составлять 60 тысяч гривен в месяц. Покажите мне сегодня этого предпринимателя на базаре? А еще существует необходимость платить кредиты и проценты по них, удерживать автомобиль хотя бы для подвоза товара. Вот и “хана” малому бизнесу! И куда пойти? Дорога одна – на майдан!” – заявил предприниматель.

А.МИЩУК убежден, что выход в этой ситуации стоит искать в трех ключевых пунктах: «Во-первых, остановить разворовывание госбюджета. Во-вторых – преодоление чиновниками коррупции. В-третьих – власть должна стать ответственной почетной обязанностью с целью служения людям, а не креслом, в роли весомого приложения к собственному бизнесу».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Хмельницком предприниматели и активисты областной ячейки Гражданского движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.

По их словам, «в палатке будут жить и ночевать 10 активистов». Наша задача – просветительская работа с населением. Чтобы люди знали, что реально делает действующая власть».

Они даже выразили готовность встретить Новый год возле облгосадминистрации.