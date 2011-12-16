Азаров сказал, когда наконец-то начнут строить метро на Троещину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что станция столичного метрополитена «Выставочный центр» будет сдана в эксплуатацию своевременно.

Об этом он заявил во время общения с пользователями социальной сети «Фейсбук», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Перед строителями поставлена задача: 28 декабря открыть и сдать в эксплуатацию станцию «Выставочный центр». Так что надеюсь, они свое слово сдержат. По моей информации, пока ничто не мешает открыть им станцию 28», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, напомнил он, в будущем планируется продолжить линию метрополитена до Одесской площади и дойти до Теремков. «Это займет приблизительно 1,5-2 года. А затем метростроевцы перейдут на строительство линии метро, направленной на Троещину. До этого времени должны закончить строительство Подольского мостового перехода. Так что работы много», - сказал глава правительства.