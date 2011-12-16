Янукович говорит, что отношения с РФ наладились, но доминанта - Европа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ верит в успешность саммита Украина-Европейский Союз, который пройдет в Киеве 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, после четырех лет сложной, кропотливой внутренней и внешней работы, Украина практически завершила переговоры с Евросоюзом по соглашению об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Поэтому мы уверены в успешном саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве 19 декабря», - отметил Президент.

По его словам, следующий год для Украины также «будет европейским». «Мы настроены на подписание соглашения с Европейским Союзом, на признание за Украиной права обретения полноправного членства в ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.