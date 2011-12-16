Яценюк прогнозирует, что три вопроса взбудоражат Верховную Раду

Народный депутат Украины от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК не исключает противостояния в Верховной Раде на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он отметил, что на следующей неделе парламентское большинство будет стремиться решить три базовых вопроса – закон о земле, создание газотранспортного консорциума «на двух» (речь идет о России и Украине) и принятие госбюджета на 2012 год.

«Парламентская оппозиция будет делать все для того, чтобы ГТС и земля не были приняты, а закон о бюджете был принят с учетом предложений от оппозиции», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.