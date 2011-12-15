Коновалюк думает, что на саммите 19 декабря никаких документов не подпишут

Рецессия в еврозоне и ухудшение показателей экономического роста в Украине требуют глубокой оценки приоритетов евразийской интеграции нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе конференции на тему: «Перспективы евразийской интеграции Украины» высказал народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК.

По его словам, сегодня Украина находится на том рубеже, когда необходимо четко взвесить все риски и проблемы, которые несет с собой вторая волна глобального финансового кризиса.

«Уже сейчас мы ощущаем рецессию, которая началась в странах Евросоюза, - в декабре показатели промышленного производства в Украине заметно ухудшились и имеют тенденцию к дальнейшему падению. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что без устойчивого экономического роста на уровне 6-7% в год, говорить о реализации программы реформ в Украине будет крайне сложно», - сказал народный депутат.

По его мнению, сегодня для всех очевидно, что саммит Украина-ЕС 19 декабря пройдет в достаточно формальном режиме.

«Мы понимаем, что внутри самого Евросоюза идут сложные процессы, которые касаются не только экономических проблем Еврозоны, но и связаны с вопросами исключительно политического характера», - добавил народный депутат.

В.КОНОВАЛЮК также убежден, что если бы проект создания Единого экономического пространства с участием Украины, России, Беларуси и Казахстана был реализован до 2008 года, Украина значительно легче бы преодолела последствия кризиса.

В свою очередь, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ в ходе конференции отметил, что присоединение Украины к зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС не даст украинской экономике дополнительный толчок для роста.

«Да, присоединение к ЗСТ дает нам определенный экономический эффект, но он будет практически полностью нивелирован теми торговыми ограничениями, которые введут в отношении Украины Россия, Беларусь и Казахстан как члены Таможенного союза (ТС). В результате динамика экономического развития Украины окажется со знаком минус», - считает экономист.

В то же время, по его словам, присоединение к ТС позволит Украине значительно нарастить экспорт своей высокотехнологичной продукции в Россию, Казахстан и Беларусь. «Только объемы экспорта украинских машиностроительных предприятий в рамках Таможенного союза могут вырасти вдвое», - отметил В.ГЕЕЦ.