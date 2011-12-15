Киевсовет утвердил Стратегию развития Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 89 из 110 зарегистрированных в зале депутатов городского совета.

Перед голосованием перед депутатами выступил председатель КГГА Александр ПОПОВ. Он отметил, что документ Стратегии готовился при участии специалистов, а также киевской общины. В результате, по его словам, в первый его вариант были внесены конструктивные изменения и коррекции.

А.ПОПОВ отметил также, что хотя реализация Стратегии и будет требовать более 80 млрд. евро, однако подавляющую часть этих средств предусматривается привлечь за счет инвестиционных проектов, включенных в Стратегию, и уже весной следующего года в столице будет проведен первый соответствующий инвестиционный форум.

За подготовленный на сегодняшнее заседание проект решения не проголосовали депутаты фракции «УДАР» Кличко и фракции "БЮТ-Батькивщина". После голосования А.ПОПОВ поблагодарил тех депутатов, которые поддержали Стратегию развития Киева до 2025 года. Также председатель КГГА обратился к депутатам, которые выступили против утверждения подготовленного документа. Он отметил, что надеется на то, что эти депутаты все равно будут выступать единой командой, «которая будет двигать экономику города и решать проблемы киевлян».

На заседание сессии сегодня пришел также экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. Выступая перед депутатами, он выразил мнение, что подготовленную Стратегию нужно принять, хотя она, по его убеждению, является амбициозной. «Выступая за поддержку этого документа, я хочу сказать, что это хорошо, что амбициозная – пусть амбициозность превышает возможности и цели, но, получив юридический статус, утвержденный постановлением Кабмина, вам будет нелегко…» - выразил мнение А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Он также считает, что юридический статус документа нужно дать и в Верховной Раде. Он также обратил внимание на планы строительства жилья для киевлян, которые предусматривают сооружение около 42 млн. кв. метров. «Это еще один Киев. Поэтому понятие «плотнее» не подходит», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Он напомнил, что уже раньше Киев расширил свои границы за счет присоединения сел, территория которых граничила со столицей. Поэтому, по его мнению, Киеву нужно и в дальнейшем таким способом расширять свои границы. «И это была бы наша ошибка с вами, если бы мы не поборолись на государственном уровне за кольцо будущего Киева. Замыкаться в среде существующей границы - это большая ошибка», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.