Ландику отказали привести в суд Килинкарова и изъять из дела видео

Сегодня в Ленинском районном суде Луганска были допрошены следователи, проводившие следственные действия по делу депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, следователи были допрошены по требованию адвокатов Р.ЛАНДИКА, которые считают, что на этапе досудебного следствия имеется много нестыковок.

В частности, следователь О.МАЛАХОВА, проводившая допрос свидетелей и просмотр с ними видео, не смогла объяснить суду, как неграмотный свидетель ОГЛЫ, подписывая свои показания, мог написать «с моих слов записано верно, мною прочитано».

А следователь Андрей САВЕЛЬЕВ сегодня пояснил суду, что выемку жесткого диска производил сам директор ресторана «Баккара» Артем ЦЮНДИК, который ранее, давая показания суду, заявил, что выемку диска производил не он, а «человек из органов».

Правозащитник Анатолий ШАМРИН, комментируя УНИАН ход судебного процесса и, в частности, сегодняшние показания следователей, заявил, что все идет к тому, что дело, скорее всего, вернут на доследование.

Сегодня суд также не удовлетворил ходатайство об изъятии из судебного дела видеозаписей с камер наблюдения ресторана «Баккара», поскольку «оценка доказательств - это компетенция суда».

Адвокатам было отказано в допросе начальника отдела связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области Татьяны ПОГУКАЙ и народного депутата Спиридона КИЛИНКАРОВА. Судья мотивировала отказ необоснованностью необходимости допроса.

Суд также отказал в проведении судебно-медицинской экспертизы Р.ЛАНДИКА, поскольку, исходя из материалов дела и судебного следствия, никто не отрицает нанесения ему М.КОРШУНОВОЙ удара графином по голове.

В судебное заседание по ходатайству защиты также были доставлены отказные материалы в возбуждении дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений Р.ЛАНДИКУ.

Суд удовлетворил ходатайство Р.ЛАНДИКА о привлечении отца и матери в качестве общественной защиты.

Очередное судебное заседание состоится 16 декабря в 11.00.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долл.

9 декабря Владимир ЛАНДИК, отец Р.ЛАНДИКА, заявил, что передал этой девушке 320 тыс. грн.