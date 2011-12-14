Власенко советует Кузьмину переселиться в камеру №242

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что выложенные в Интернете видео- и фотоизображения камеры СИЗО, где якобы находится лидер партии «Батьківщина», не имеют ничего общего с действительностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

С.ВЛАСЕНКО отказался комментировать эти видео и фото, ссылаясь на то, что не видел их. После того, как журналисты продемонстрировали ему эти изображения, С.ВЛАСЕНКО лишь рассмеялся. «Ну, вы что? Простите, но это называется «бред и маразм». Это не камера, в которой находилась ТИМОШЕНКО», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также опроверг заявления первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА о том, что якобы Ю.ТИМОШЕНКО находится в очень удобной камере. «Я бы советовал КУЗЬМИНУ переселиться в камеру СИЗО 242, и пусть там сидит. Если там такие хорошие условия, то пусть переезжает», - добавил он.

С.ВЛАСЕНКО рассказал, что был в двух камерах, в которых находилась Ю.ТИМОШЕНКО. «Это помещение площадью метров 15, две абсолютно стандартные койки. Там престарые окна с большими щелями, туалет отгорожен в камере, отгорожен не к потолку, а немного выше человеческого роста. Также там есть стол, два табуретки. Ремонт, наверное, там не делался со времен, когда ТИМОШЕНКО там находилась впервые», - добавил защитник.