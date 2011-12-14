Королевская призвала чернобыльцев построить саркофаг власти

Нынешнее правительство стало чернобыльской трагедией для всей Украине. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства - во время выступления на митинге чернобыльцев возле Кабинета министров в день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, «25 лет назад вы ценой своей жизни защитили не только Украину, но и весь мир. Вы, наверное, представить себе не могли, что придется стоять под Кабмином и отстаивать свои честно заработанные пенсии. Никому даже в страшном сне такое не могло присниться. Поэтому у нас сегодня один путь: максимально объединиться и консолидироваться, чтобы построить саркофаг над Кабмином и действующей властью. Иначе они, как чернобыльская зараза, будут продолжать инфицировать страну беззаконием и произволом».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что зарегистрировала в парламенте два законопроекта, касающиеся отмены льгот депутатам и чиновникам Кабинета министров, а также – возвращения полных выплат социально незащищенным категориям населения. Она пообещала, что уже в понедельник во время заседания Согласительного совета затронет вопрос о немедленном рассмотрении этих законопроектов в сессионном зале. Информацию о том, когда именно будет голосование, сразу сообщит Комитет защиты протестующих. «Мы сразу же вам сообщим поименно фамилии тех депутатов, кто действительно любит свой народ и голосовал за законопроект, а кто этого не делал», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она убеждена: с нынешней властью договориться невозможно. «Они выходят к протестующим - обещают, врут на каждом шагу. Такое ощущение, что Кабинет министров - это отдельная страна со своим климатом, экономикой и социальным статусом! Поэтому я прошу всех вас, когда вы вернетесь к себе домой - будьте теми, вокруг кого будут объединяться люди. Все свои требования или предложения, вопросы по организации митингов, направляйте в Комитет защиты протестующих. Только все вместе мы сможем победить!», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Чернобыльцы передали народному депутату ряд своих обращений. Глава парламентского Комитета по вопросам промполитики и предпринимательство пообещала, что все обращения будут рассмотрены и на каждое из них будет соответствующая реакция.

В Украине ежегодно 14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, учрежденный указом Президента Украины № 945/2006 от 10 ноября 2006 года.