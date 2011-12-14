Адвокат Тимошенко принес в суд список «бывших», которых надо допросить

Защита Юлии ТИМОШЕНКО настаивает на проведении судебного следствия во время рассмотрения жалобы экс-премьер-министра на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил защитник Александр ПЛАХОТНЮК сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы настаиваем на необходимости проведения судебного следствия по делу в полном объеме", - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Защитник напомнил, что во время рассмотрения газового дела в суде первой инстанции судебное следствие было проведено односторонне. "Не были допрошены все свидетели, показания которых могут помочь установить истину по делу. Суд также отказался вытребовать первичные документы, которые могут быть доказательствами по делу", - отметил он.

В частности, защита Ю.ТИМОШЕНКО просит суд вызвать в качестве свидетелей представителей предыдущего правительства – бывших вице-премьер-министра Григория НЕМЫРЮ, и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, нескольких бывших председателей областных государственных администраций, а также экс-заместителя председателя КРУ Наталию РУБАН и сотрудников НАК "Нафтогаз Украины", в том числе бывшего начальника исково-претензионного управления компании Игоря КОСТЯ, который во время рассмотрения дела в суде первой инстанции представлял интересы гражданского истца - НАК "Нафтогаз Украины".

А.ПЛАХОТНЮК также считает целесообразным провести дополнительные экспертизы.