Прокурор Фролова подозревает, что Тимошенко - симулянтка

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА считает, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не является в суд, поскольку симулирует неудовлетворительное состояние своего здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня журналистам.

«Создается такое впечатление, что она симулирует состояние своего здоровья», - сказала прокурор.

Л.ФРОЛОВА также сказала, что сегодня после перерыва суд рассмотрит вопрос, можно ли проводить без участия Ю.ТИМОШЕНКО заседание по ее жалобе.

Л.ФРОЛОВА также напомнила, что 16 декабря в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться еще одна апелляция защиты Ю.ТИМОШЕНКО на решение Шевченковского райсуда Киева по поводу ее повторного ареста по другому уголовному делу.

«В апелляции сама госпожа ТИМОШЕНКО отметила, что она хочет присутствовать на этом судебном заседании. Непонятным является тот факт, почему сюда она не может явиться из-за состояния своего здоровья, а 16 она хочет явиться», - сказала прокурор.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

13 декабря Апелляционный суд Киева начал рассмотрение по существу жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на этот приговор.

Заседание суда сегодня, как и вчера, проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО из-за плохого состояние ее здоровья.

Между тем сторона государственного обвинения настаивает на доставке Ю.ТИМОШЕНКО в суд на заседание.