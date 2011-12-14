В субботу, 17 декабря, в Киеве состоится ежегодный праздник «Козацький гарт-2011» и празднование Калиты.

«Козацький гарт» – ежегодный праздник силы и красоты. Ученики и преподаватели Казацкой Рыцарской Школы демонстрируют яркое выполнение техники Искусства боя Гопак с использованием давнего казацкого оружия, соревнуются в казацких забавах и воспроизводят исконные украинские традиции.

Калита – символ животворной энергии солнца, символ победы добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. Во время праздника проводится множество казацких забав, соревнований и испытаний. И только самые ловкие юноши и девушки имеют право кусать калиту первыми, чтобы насытиться солнечной энергией до начала Нового года – прихода весны. По’тому не случайно именно этот праздник избрала Казацкая Рыцарская Школа для проведения казацких соревнований, демонстрации своих достижений.

В программе мероприятия:

презентационные выступления учеников Школы и соревнованиt за кубок “Калиты”;

показательные выступления команды Арт-шоу “Гопак”;

отмечание древнего украинского праздника Калиты;

казацкие забавы, конкурсы, игры;

подарки и море хорошего настроения.

Начало - в 12.00.

Праздник состоится по адресу: Киев, Национальный музей литературы Украины, ул. Б.Хмельницкого 11, актовый зал.

Организатор конкурса - Казацкая Рыцарская Школа.

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