ВАСУ решил, что Президент не является органом государственной власти?

Высший административный суд Украины отказывает гражданам в удовлетворении их исков к Президенту Украины, подчеркивая, что глава государства не является органом государственной власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман КУЙБИДА, презентуя результаты мониторинга эффективности судебной защиты конституционных прав граждан от посягательств со стороны высших органов власти на протяжении последних двух лет.

«Высший административный суд пришел к парадоксальному выводу, что Президент Украины не является органом государственной власти, и таким образом, требования Конституции, которые касаются органов государственной власти, не распространяются на Президента», - отметил он.

Р.КУЙБИДА привел два случая, когда принимались подобные решения. Так, ВАСУ отклонил иск к Президенту относительно его бездеятельности, когда тот не ответил на информационный запрос. «Оказывается, обязанность дать ответ лежит на Администрации Президента, поэтому судиться нужно с ней», - заметил эксперт. «Таким образом, ВАСУ установил иммунитет для Президента в рассмотрении таких дел. Право обращения к Президенту у человека хоть и есть, но у Президента нет обязанности отвечать», - сказал Р.КУЙБИДА и заметил, что подобное решение существует также относительно Верховной Рады и аппарата парламента.

Еще одним интересным случаем он назвал иск гражданина о необходимости официальных выступлений Президента на государственном языке. ВАСУ, опять же, ссылаясь на то, что Президент не является органом государственной власти, пришел к выводу, что статья 10 Конституции, которая обязывает власть в своей деятельности пользоваться государственным языком, не распространяется на Президента, сказал Р.КУЙБИДА.

По словам Р.КУЙБИДЫ, ВАСУ в 2010 году удовлетворил лишь два из 28 исков относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Президента, и то они касались лишь вопросов назначения или увольнения судей. «ВАСУ иногда становится на сторону судей, чего нельзя сказать о гражданах», - заметил эксперт.

Он отметил, что судебная реформа в Украине привела к тому, что судебная система, которая должна была защищать граждан от произвола власти, развернулась на 180 градусов. «Сейчас, к сожалению, практика ВАСУ показывает, что деятельность этой системы развернулась на 180 градусов, и направлена на охрану интересов власти от «посягательств» граждан», - сказал Р.КУЙБИДА.

Как сообщил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО, исследование показало, что существуют серьезные проблемы с соблюдением законодательства высшими судебными инстанциями.

«Верховенство права как фундаментальный принцип существования всей правовой системы у нас, к сожалению, не работает, и в последние два года у нас его действие, невзирая на прямую норму Конституции, сворачивается», - сказал И.КОЛИУШКО.

Это, по мнению эксперта, приводит к увеличению количества исков к Государству Украина в Европейском суде по правам человека.