Луценко поздравили с днем рождения сюрпризом в центре Киева (фото)

Друзья Юрия Луценко развесили в центре Киева большой баннер с его изображением и надписью "Борітеся - поборете".

Как сообщает журналист Мустафа Найем в своем Facebook, баннер размером 8х15м вывесили на мосту над улицей Институтской между Октябрьским дворцом и Глобусом.

"Баннер с портретом Юрия Луценко держат майоры и полковники МВД в униформе", - отметил он.

Фото баннера в своем Facebook также разместил депутат Владимир Арьев с заголовком "С днем ​​рождения, Юра!"

Как известно, в среду бывшему главе МВД исполняется 47 лет.

Друзьям и коллегам Луценко не разрешили в этот день посетить его в СИЗО, однако они сообщили, что готовят ему "сюрприз".

Украинская правда