Луценко поздравили с днем рождения сюрпризом в центре Киева (фото)
13:22, 14 декабря 2011Политика
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Задействованы милиционеры
Друзья Юрия Луценко развесили в центре Киева большой баннер с его изображением и надписью "Борітеся - поборете".
Как сообщает журналист Мустафа Найем в своем Facebook, баннер размером 8х15м вывесили на мосту над улицей Институтской между Октябрьским дворцом и Глобусом.
"Баннер с портретом Юрия Луценко держат майоры и полковники МВД в униформе", - отметил он.
Фото баннера в своем Facebook также разместил депутат Владимир Арьев с заголовком "С днем рождения, Юра!"
Как известно, в среду бывшему главе МВД исполняется 47 лет.
Друзьям и коллегам Луценко не разрешили в этот день посетить его в СИЗО, однако они сообщили, что готовят ему "сюрприз".
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