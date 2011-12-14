Соратники готовят Луценко подарок на день рождения

Соратники экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО готовят возле СИЗО акцию к его дню рождения.

Об это сообщает газета «Сегодня» (№281 от 14 декабря).

14 декабря Ю.ЛУЦЕНКО, который находится в Лук’яновском СИЗО, исполняется 47 лет. Как сообщили изданию в Государственной пенитенциарной службе, никаких поблажек в такие дни заключенным не делают - ни свидания с родными, ни подарков.

«Безусловно, нам бы очень хотелось лично поздравить лидера партии, но у нас уже есть бумага за подписью судьи ВОВКА, где сказано, что оснований для такой встречи нет», - сказал газете накануне народный депутат от НУ-НС Юрий СТЕЦЬ.

Другой народный депутат на условиях анонимности добавил, что они с коллегами все же проведут некую акцию под стенами СИЗО, которая не останется незамеченной. «Но любое разглашение информации приведет к тому, что власть сорвет нашу акцию», - отметил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес продолжительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.