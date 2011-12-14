Адвокату Тимошенко пришлось лезть через забор, чтобы попасть в суд
10:04, 14 декабря 2011Политика
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Милиция не пускает никого
Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ был вынужден сегодня перелезать через забор, чтобы попасть на территорию Апелляционного суда Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, сразу после небольшой стычки между представителями правоохранительных органов и сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО все ворота были закрыты, а на них намотаны железные цепи. На территорию суда из-за этого никого не пропускают - ни представителей СМИ, ни других лиц.
Именно поэтому Н.СИРЫЙ был вынужден лезть через забор.
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