Турчинов считает слова Гриценко аморальными

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пошла на поводу у администрации президента.

Об этом заявил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала, комментируя заявление Гриценко о том, что настоящей оппозиции в Украине нет.

"Слова Гриценко я считаю просто аморальными. Человек пошел по сценарию Банковой. Видите, консолидируется как раз с советником Януковича", - отметил политик.

При этом Турчинов заявил, что "к сожалению, действительно есть заказ сегодня от власти на раскол оппозиции".

"Кроме Гриценко, все политические партии, входящие в Комитет сопротивления диктатуре не пошли на поводу у администрации президента, не пошли на поводу у Януковича, а продолжают находиться вместе. Продолжают реальную борьбу", - заверил он.

Как известно, партия "Гражданская позиция" вышла из состава Комитета сопротивления диктатуре, объединяющего девять оппозиционных партий.

Партия ведет переговоры о совместном участии в выборах в Верховную Раду с партией "УДАР Виталия Кличко".

Украинская правда